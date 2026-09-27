Controles de velocidad ahora también se harán de noche: Movilidad estrenó equipo infrarrojo en Cali

Los controles de velocidad en Cali ya pueden realizarse durante las 24 horas del día. La Secretaría de Movilidad estrenó un nuevo equipo con tecnología infrarroja que permite medir la velocidad de los vehículos durante la noche.

La primera jornada de control nocturno se realizó en las vías de la ciudad, como parte de la nueva capacidad que tendrá la dependencia para detectar excesos de velocidad en condiciones de poca luz.

Hasta ahora, los equipos utilizados para estos operativos solo permitían realizar mediciones durante el día. Con el nuevo dispositivo, las autoridades podrán hacer controles también en horario nocturno y en diferentes puntos de Cali.

El subsecretario de Movilidad, capitán Luis Fernando Escobar, lo explicó que la nueva tecnología se incorpora al equipo de medición que ya tenía la ciudad y permite ampliar su funcionamiento durante las 24 horas.

La medida se implementa en un momento en el que Cali registra más de 230 personas fallecidas en siniestros viales durante este año. Según la Secretaría de Movilidad, mientras la cantidad de siniestros ha disminuido, la mortalidad ha aumentado.