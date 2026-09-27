Familias indígenas fueron desplazadas y sus casas usadas por grupos criminales en Buenaventura

Alerta en el resguardo indígena La Meseta, en zona rural de Buenaventura, donde 35 familias fueron desplazadas el pasado 3 de junio. Durante una visita de verificación, una comisión de Derechos Humanos encontró que algunas de las viviendas abandonadas estarían siendo utilizadas por grupos criminales.

El resguardo está ubicado sobre la margen del río Dagua, en el corregimiento número 8. En el lugar permanecen cerca de 35 casas que quedaron desocupadas tras el desplazamiento de las familias.

El personero distrital de Buenaventura, Carlos Yeferson Potes, señaló que durante la inspección se encontraron radios de comunicación en algunas de las viviendas que habían sido abandonadas, además de indicios de que estarían siendo utilizadas para actividades delictivas.

La situación genera preocupación ante la posibilidad de un retorno de las familias, pues todavía no están definidas las condiciones de seguridad para garantizar su regreso al territorio.

El caso ha sido tratado en consejos de seguridad y en el subcomité de prevención y garantías de no repetición, donde se analiza el retorno de las comunidades o, en su defecto, su reubicación en otro sector.

Tras el desplazamiento, algunas de las familias llegaron a Buenaventura, mientras que otras continuaron hacia diferentes ciudades del país.