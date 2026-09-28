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28 sep 2026 Actualizado 16:41

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¿Mi mamá tuvo la culpa? Una guía para sanar la relación madre/hija por Ana María Hoyos

¿Mi mamá tuvo la culpa? Es una guía para sanar la relación madre/hija. Este libro es escrito por Ana María Hoyos, experta en constelaciones familiares y terapia de pareja; a partir de su propia experiencia, ayuda a otros a partir de reflexiones que nos invitan a vivir este vínculo de una mejor manera.

¿Mi mamá tuvo la culpa? Una guía para sanar la relación madre/hija por Ana María Hoyos

¿Mi mamá tuvo la culpa? Una guía para sanar la relación madre/hija por Ana María Hoyos

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