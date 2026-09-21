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21 sep 2026 Actualizado 21:41

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5 pasos clave para crear un enfoque mental que ayude a enfrentar cambios sin un desgaste personal

Los cambios muchas veces llegan sin avisar, y en ese proceso, asimilarlos puede costarnos un desgaste personal. María Paula Alonso, mentora y autora especializada en liderazgo, comunicación y relaciones humanas, nos comparte 5 pasos para construir una ruta mental para atravesar los cambios.

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