Kike Santander promueve sanación a través de la música y caminatas conscientes

Kike Santander, este reconocido compositor y productor colombiano, lleva un largo tiempo interesado, además, en ayudar a sanar no solo a través de su música, sino a través de prácticas conscientes que nos permitan vivir mejor sin importar las circunstancias. En esta oportunidad nos enseña qué son las caminatas conscientes y cómo estas se convierten en una muy buena herramienta de enfoque, reducción del estrés y de un mejor descanso.