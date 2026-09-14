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14 sep 2026 Actualizado 19:57

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Kike Santander promueve sanación a través de la música y caminatas conscientes

Kike Santander, este reconocido compositor y productor colombiano, lleva un largo tiempo interesado, además, en ayudar a sanar no solo a través de su música, sino a través de prácticas conscientes que nos permitan vivir mejor sin importar las circunstancias. En esta oportunidad nos enseña qué son las caminatas conscientes y cómo estas se convierten en una muy buena herramienta de enfoque, reducción del estrés y de un mejor descanso.

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