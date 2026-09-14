Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 sep 2026 Actualizado 19:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
En ArmoníaEn ArmoníaProgramas

La fusión del humor y el autoconocimiento: una guía del comediante y escritor Saulo García

¿Cómo mezclar el humor y el autoconocimiento? Saulo García, comediante, escritor y psicólogo, nos explica de qué manera unirlas para permitirnos vivir mejor. Y cómo las creencias limitantes que repetimos constantemente en los refranes populares pueden estar incidiendo en la manera en la que vivimos.

La fusión del humor y el autoconocimiento: una guía del comediante y escritor Saulo García

La fusión del humor y el autoconocimiento: una guía del comediante y escritor Saulo García

00:00:0023:45
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado