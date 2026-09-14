La fusión del humor y el autoconocimiento: una guía del comediante y escritor Saulo García

¿Cómo mezclar el humor y el autoconocimiento? Saulo García, comediante, escritor y psicólogo, nos explica de qué manera unirlas para permitirnos vivir mejor. Y cómo las creencias limitantes que repetimos constantemente en los refranes populares pueden estar incidiendo en la manera en la que vivimos.