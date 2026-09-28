El nuevo año numerológico inicia en septiembre con la Luna nueva: energías únicas del 1 al 9 de 2026

En septiembre de cada año, con la luna nueva del mes, comienza el nuevo año numerológico. Cada año tiene una energía y una vibración distinta que va del 1 al 9. Liliana Becerra Ro, arquitecta y experta en filosofías orientales, nos explica qué trae este nuevo año.