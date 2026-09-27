Operación Cristo Rey pone la lupa sobre 20 cuadras críticas del centro de Cali

La Operación Cristo Rey avanza en el centro de Cali con una primera caracterización de 20 cuadras ubicadas alrededor del proyecto de renovación urbanística Ciudad Paraíso. El objetivo es identificar las condiciones del territorio y definir las acciones que se ejecutarán en esta nueva fase de intervención.

El trabajo se concentró en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre, donde equipos de diferentes dependencias de la Alcaldía recorrieron el sector para identificar riesgos, dinámicas económicas y sociales y condiciones que pueden afectar la seguridad y la convivencia.

Durante la jornada fueron revisados establecimientos y actividades económicas, presencia de habitantes de calle, ocupación de predios y espacio público, necesidades de infraestructura y servicios públicos y disposición de residuos, entre otras situaciones.

La información recopilada, según las autoridades, será utilizada para establecer puntos críticos y priorizar las intervenciones que se desarrollarán en los próximos días.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Justicia, el siguiente paso será articular las acciones de las diferentes dependencias de la administración distrital a partir de la información obtenida en estas 20 cuadras.

“El objetivo es contar con una lectura integral y actualizada del territorio que permita identificar puntos críticos, establecer prioridades y articular las acciones de las diferentes dependencias de la Administración Distrital”, señaló Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

La Operación Cristo Rey es la segunda fase de la intervención iniciada con la Operación IRON, que tuvo como principal componente el despliegue de seguridad contra estructuras criminales en el centro de Cali.