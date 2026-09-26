Cambia el mando de la Policía en Huila y la Región 2 con nuevos comandantes

Neiva

La Policía Nacional oficializó el cambio de mando en el Huila y la Región de Policía N.° 2, durante una ceremonia realizada en el departamento. El coronel Diego Edixon Mora Muñoz asumió como nuevo comandante de la Policía Huila, mientras el brigadier general William Quintero Salazar tomó el mando de la Región 2.

El coronel Mora Muñoz llega al Huila con 29 años de trayectoria en la institución. Ha estado al frente de la Policía Metropolitana de Ibagué y fue subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. También ha prestado servicio en departamentos como Huila, Valle, Chocó y Urabá, además de las metropolitanas de Cartagena y Valle de Aburrá, y la Dirección de Tránsito y Transporte.

Por su parte, el brigadier general Quintero Salazar, oriundo de Pensilvania, Caldas, cuenta con cerca de tres décadas de servicio y ha comandado las policías metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga, además de responsabilidades dentro de la Región de Policía N.° 5. En su nuevo cargo tendrá jurisdicción sobre Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, donde deberá coordinar las acciones de seguridad, prevención, inteligencia e investigación criminal.

Ambos oficiales asumen sus cargos en medio de los retos de seguridad y orden público que enfrenta esta zona del país. Mientras el coronel Diego Edixon Mora Muñoz tendrá a su cargo la operación de la Policía en Huila, el brigadier general William Quintero Salazar deberá articular el trabajo de las unidades de los cuatro departamentos que integran la Región 2.