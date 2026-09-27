Jornada de prevención vial en carreteras de Bolívar con la Policía Nacional

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, adelantó una jornada de prevención y seguridad vial en el kilómetro 96 de la Ruta 9005, con el propósito de reducir los riesgos de siniestros en las carreteras del departamento.

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Durante la actividad fueron sensibilizados 30 conductores de vehículos particulares sobre la importancia de respetar las normas y señales de tránsito, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y adoptar comportamientos responsables durante sus desplazamientos.

Los uniformados instalaron un área de prevención con la oferta institucional en este corredor vial, donde entregaron recomendaciones especialmente orientadas a prevenir accidentes en puntos de alta circulación vehicular y sectores frecuentados por ciclistas.

Asimismo, los policías realizaron controles sobre el uso de los elementos de protección y ofrecieron charlas pedagógicas para recordar a los viajeros que la seguridad en las carreteras depende, en buena medida, de las decisiones que cada conductor toma frente al volante.

La institución también destacó la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, atender la señalización vial, utilizar siempre el cinturón y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la vida de los demás actores viales.

“Seguimos fortaleciendo las acciones de prevención en las carreteras de Bolívar. Nuestro llamado a los conductores es a respetar las normas de tránsito y recordar que detrás de cada viaje hay una familia esperando que regresen sanos y salvos a casa”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Seccional de Tránsito y Transporte indicó que estas campañas continuarán desarrollándose en los principales corredores viales del departamento, combinando actividades pedagógicas, controles y presencia institucional para promover una movilidad más segura.

La jornada dejó como balance 30 conductores sensibilizados y una campaña preventiva desarrollada en la Ruta 9005, como parte de las acciones de la Policía Nacional para proteger la vida en las vías de Bolívar.