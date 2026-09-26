Cardenal Pietro Parolin pide fortalecer el multilateralismo para enfrentar los problemas globales

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El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, participó en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde explicó los principales mensajes que lleva la Iglesia Católica a este escenario internacional.

En entrevista con Caracol Radio, Parolin señaló que uno de los asuntos centrales para la Santa Sede es la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación entre las naciones para hacer frente a los desafíos que enfrenta actualmente la humanidad.

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Pietro Parolin pide fortalecer el multilateralismo

El cardenal sostuvo que los países deben recuperar la confianza y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a los problemas que trascienden las fronteras.

“Sobre todo el tema del multilateralismo”, afirmó Parolin al referirse al mensaje que lleva la Santa Sede a la Asamblea General de la ONU.

Según explicó, se trata de promover una mayor colaboración entre las naciones y generar condiciones para que los diferentes países puedan poner en común sus intereses.

Para el secretario de Estado del Vaticano, este camino resulta necesario para responder a los desafíos globales y permitir que la humanidad avance mediante acuerdos y cooperación internacional.

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“Reemplazar la idea de la fuerza” por la colaboración

Uno de los planteamientos centrales de Parolin durante la conversación fue su llamado a dejar de considerar la fuerza como una respuesta frente a los problemas internacionales.

El cardenal planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos basados en la colaboración entre los Estados.

“Reemplazar, digamos, la idea de la fuerza como respuesta a los problemas del mundo a través de la respuesta que sea la colaboración y poner en común todos los intereses para que de verdad la humanidad pueda progresar”, señaló.

Parolin insistió en que este es, a su juicio, “el tema fundamental” que la Santa Sede busca poner sobre la mesa en el debate internacional.

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¿Habrá visita del Papa León a Colombia?

Durante la entrevista, el cardenal también fue consultado sobre las posibilidades de que el papa León visite Colombia, en medio de las diferentes invitaciones que ha recibido el pontífice para viajar a distintos países.

Ante la pregunta sobre una eventual visita a Colombia, Parolin fue prudente y aseguró que no podía confirmar una fecha o un viaje específico.

“No, yo no sé esto, no puedo”, respondió inicialmente.

Posteriormente explicó que existen numerosas invitaciones dirigidas al Papa por parte de países, autoridades y conferencias episcopales, por lo que se deben analizar distintos factores antes de definir los desplazamientos.

“Tiene que tomar en cuenta, digamos, todos los aspectos. También no puede estar fuera de Roma todo el tiempo”, agregó.

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Papa León viajará a América Latina en noviembre

Parolin sí confirmó que el Papa tiene previsto realizar un viaje a América Latina en noviembre de este año. Sin embargo, no entregó detalles sobre una posible visita a Colombia ni estableció un calendario para los próximos años.

“Entonces, este año ya tendrá un viaje en América Latina en noviembre. Entonces, imagino que en los próximos años, pero sin fechas ahora”, explicó.

De esta manera, el cardenal dejó abierta la posibilidad de futuros viajes del pontífice a otros países de la región, pero aclaró que actualmente no existen fechas definidas para Colombia.

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Parolin destaca visita del Papa a Francia

El secretario de Estado de la Santa Sede también se refirió a la visita que el papa León realiza a Francia y aseguró que había una expectativa importante alrededor de la llegada del pontífice.

“Creo que había una grande expectativa, de veras”, manifestó Parolin, quien agregó que, por lo que había podido observar, el Papa era esperado por la comunidad.

Además, destacó algunos de los temas que hacen parte de la agenda del viaje, entre ellos la devoción mariana en Lourdes, la colaboración multilateral y la construcción europea.

Para Parolin, estos desplazamientos tienen también un propósito pastoral: acompañar a las comunidades cristianas y fortalecer su labor.

“Al final, el Papa va siempre a un país, sobre todo para animar, digamos, la comunidad cristiana a ser testigos, digamos, creíbles del Evangelio”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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