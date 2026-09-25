MinEducación reporta 99,3% de reactivación: 8.882 estudiantes aún esperan volver a clases

El más reciente balance del Ministerio de Educación señala que el 99,3% de la matrícula afectada por el terremoto ya cuenta con servicio educativo activo. Esto representa 1.266.327 estudiantes que ya tienen nuevamente acceso al servicio educativo.

Pero el proceso todavía no llega al 100%. Pues, entre los datos, también se registra que, 8.882 estudiantes, equivalentes al 0,7% de la matrícula afectada, aún esperan la reactivación de las clases. Se trata de una cifra que, aunque representa una proporción menor frente al total de estudiantes que ya retomaron sus actividades, mantiene abierta la afectación educativa en varios territorios.

Cauca, Chocó y Nariño, los territorios que aún falta poco por llegar al 100% de reactivación

El panorama no es igual en todos los departamentos. Mientras Risaralda, Antioquia, Quindío, Santander, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Tolima y Sucre ya alcanzaron el 100% de reactivación para la matrícula reportada como afectada, otros territorios todavía tienen estudiantes pendientes.

Cauca registra un 94% de reactivación, el porcentaje más bajo reportado en el balance departamental. Le siguen Chocó, con 95,9%; Nariño, con 96,9%; y Valle del Cauca, con 98,8%.

Cabe decir que estos porcentajes corresponden al avance en la reactivación del servicio educativo, no al porcentaje de estudiantes que permanece afectado.

¿Qué falta para llegar al 100%?

El Ministerio asegura que mantiene el seguimiento y acompañamiento a los territorios que todavía presentan afectaciones, mientras avanzan las soluciones necesarias para completar la recuperación.

La respuesta contempla la recuperación de infraestructura educativa, la búsqueda de espacios seguros para el aprendizaje y la flexibilización de las estrategias educativas, además de alternativas para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje mientras avanzan las intervenciones requeridas en las instituciones.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 1386, 1387 y 1388 de 2026, con medidas para evitar que los daños en las instituciones educativas interrumpan las clases.

Recordar que por un lado, el Decreto 1386 permite que, de manera temporal, las actividades académicas se desarrollen en sedes o espacios físicos alternos o mediante modalidades remotas; el 1388 permite reorganizar y flexibilizar el calendario académico de las zonas afectadas; y el 1387 establece alivios administrativos y financieros temporales para las entidades territoriales certificadas en educación.

A estas medidas se suma el Decreto 1421 de 2026, que amplió temporalmente las facultades del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física de instituciones de educación superior públicas afectadas por el terremoto.