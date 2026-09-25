FesticineKids 2026 supera los 2.000 asistentes en cuatro dias y continúa llevando cine gratuito

Cartagena de Indias vive una nueva fiesta del cine infantil con FesticineKids 2026, que en sus primeros cuatro días ya ha logrado reunir a más de 2.000 niños, quienes han disfrutado de una programación completamente gratuita en las salas de Cine Colombia del Centro Comercial Caribe Plaza. El festival, en su edición número 28, continúa consolidándose como un espacio para acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones y regalar momentos de alegría, aprendizaje e imaginación.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la presencia de reconocidas actrices protagonistas de producciones colombianas. Shaira Castro, protagonista de la película Semillas, y Camila Henker, protagonista de Soy Mucura, compartieron con los asistentes sus experiencias y participaron en espacios de encuentro que permitieron a los niños conocer de cerca el mundo de la actuación y la realización cinematográfica.

Durante el festival se han proyectado seis películas, acompañadas de una variada selección de cortometrajes y extraordinarios conversatorios, creando una programación pensada para disfrutar, aprender y despertar nuevas vocaciones alrededor del cine. Cada jornada se ha convertido en una oportunidad para que niños, familias y comunidades tengan acceso a contenidos cinematográficos de calidad de manera gratuita.

Y la celebración continúa. Este fin de semana FesticineKids espera recibir a más asistentes para seguir compartiendo la magia del cine y hacer realidad su propósito de llevar cultura cinematográfica a niños y comunidades. Las funciones gratuitas estarán disponibles desde las 9:00 a. m. en las salas de Cine Colombia del Centro Comercial Caribe Plaza. FesticineKids 2026: “Donde Nacen los Sueños”, un lugar donde cada película puede convertirse en una nueva historia por descubrir.