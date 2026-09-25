Cardique une esfuerzos con entidades de Cartagena para proteger ecosistemas estratégicos

Ángelo Bacci, director de Cardique, lideró una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en la construcción de una matriz conjunta de acciones orientadas a la prevención y el control de delitos e intervenciones ilegales que afectan la Ciénaga de la Virgen, en el margen derecho de La Boquilla, Barú y otros ecosistemas y recursos naturales de Cartagena.

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La matriz se convierte en una de las principales herramientas para organizar la respuesta institucional frente a las afectaciones que se presentan en el margen derecho de este importante cuerpo de agua, entre ellas tala de manglar, rellenos con escombros, construcciones y otras intervenciones no autorizadas.

El director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, destacó que el propósito es pasar de los requerimientos judiciales a acciones concretas y coordinadas.

“Debemos implementar acciones con estas herramientas. El llamado es a trabajar unidos para no permitir más talas ni rellenos en la Ciénaga de la Virgen. Cardique no puede solo”.

La matriz contempla la identificación de las áreas priorizadas, su estado actual, las actividades de inspección, vigilancia y monitoreo, las autoridades responsables, cronogramas, indicadores de cumplimiento y mecanismos de reporte, así como las actuaciones que deberán adoptarse cuando se detecten nuevas intervenciones.

La matriz contempla la identificación de las áreas priorizadas, su estado actual, las actividades de inspección, vigilancia y monitoreo, las autoridades responsables, cronogramas, indicadores de cumplimiento y mecanismos de reporte, así como las actuaciones que deberán adoptarse cuando se detecten nuevas intervenciones.

La elaboración de este instrumento responde al Auto Interlocutorio No. 222/2026 del 07 de septiembre de 2026, del Tribunal Administrativo de Bolívar, que ordenó a Cartagena, Cardique y Dimar presentar una matriz conjunta de protección y control para los sectores del margen derecho de la Ciénaga de la Virgen.

Por su parte, José Luis Barboza Grau, alcalde de la Localidad 2, resaltó que la articulación entre las entidades será determinante para obtener resultados.

“Debemos articularnos para dar resultados. Tenemos la disponibilidad de hacer cumplir la ley”.

La procuradora Ambiental y Agraria, Mayelis Chamorro, reiteró que continuará el seguimiento a las situaciones que han generado degradación en la Ciénaga de la Virgen y otros ecosistemas importantes de la ciudad.

Mientras tanto, Giovanni Mainero, director Administrativo de Control Urbano, señaló la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a quienes afectan el ecosistema.

“Vamos a demostrar que podemos actuar con contundencia y celeridad contra los depredadores ambientales”.

Con la matriz, las autoridades buscan dejar claramente establecidas las responsabilidades de cada institución y establecer una hoja de ruta conjunta para prevenir nuevas afectaciones y avanzar en la recuperación de las zonas degradadas.

En la mesa de trabajo participaron Cardique, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de sus dependencias competentes, la Alcaldía de la Localidad 2, la Dirección Administrativa de Control Urbano, la Policía Metropolitana de Cartagena, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, la Inspección de Policía de La Boquilla, la Dirección General Marítima (Dimar) y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA Cartagena) y las 15 mujeres del EFEOR, escuadrón conformado exclusivamente por mujeres, adscrito a la dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, que llegaron a reforzar la protección ambiental en Cartagena