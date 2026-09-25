Cayó presunto jíbaro con 55 dosis de cocaína en el barrio La María de Arjona

Un patrullaje preventivo de la Policía Nacional terminó con la captura de un joven de 19 años, quien presuntamente llevaba consigo varias dosis de cocaína en el barrio La María, en el municipio de Arjona, Bolívar.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de las Zonas de Atención Policial, quienes realizaban labores preventivas, disuasivas y de control por diferentes sectores del municipio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los policías observaron a un hombre que, al notar la presencia de la patrulla, habría asumido una actitud sospechosa, por lo que decidieron practicarle un registro.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en uno de los bolsillos de su pantaloneta 55 bolsas que contenían una sustancia que, según el reporte policial, correspondería a cocaína.

Ante el hallazgo, los policías le informaron sus derechos como persona capturada y posteriormente lo trasladaron hasta las instalaciones de la Estación de Policía Arjona para adelantar el proceso de judicialización.

La Policía señaló además que el sujeto registra una anotación judicial por el mismo delito, antecedente que será tenido en cuenta dentro de las actuaciones correspondientes.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El joven deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

“Estos resultados hacen parte de los controles permanentes que venimos desarrollando en los municipios de Bolívar para combatir el tráfico local de estupefacientes. Seguiremos fortaleciendo la presencia policial en los barrios y atendiendo las alertas de la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los ciudadanos para que denuncien oportunamente los puntos utilizados para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, información que puede resultar determinante para focalizar las acciones operativas.