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25 sep 2026 Actualizado 21:06

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Gobierno asegura que acciones contra organizaciones criminales respetan los derechos humanos

El Gobierno respondió a la advertencia de expertos de la ONU, sobre las medidas que están utilizando para contrarrestar el crimen y la delincuencia organizada.

Cinco subversivos muertos en acciones militares en El Tambo, Cauca. Foto: Ejército.

Cinco subversivos muertos en acciones militares en El Tambo, Cauca. Foto: Ejército.

Cinco subversivos muertos en acciones militares en El Tambo, Cauca. Foto: Ejército.
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El Gobierno de Colombia aseguró que todas sus acciones para combatir a las organizaciones criminales, cuentan con protección de derechos humanos y de igualdad racial.

A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que las medidas del Gobierno contra las organizaciones armadas y economías ilícitas se mantendrán dentro del marco de la ley.

Esto tras responder a la advertencia de los expertos de la ONU, frente a la necesidad de proteger los derechos humanos en medio de las acciones contra la delincuencia organizada en Colombia.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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