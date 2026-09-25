Gobierno asegura que acciones contra organizaciones criminales respetan los derechos humanos
El Gobierno respondió a la advertencia de expertos de la ONU, sobre las medidas que están utilizando para contrarrestar el crimen y la delincuencia organizada.
El Gobierno de Colombia aseguró que todas sus acciones para combatir a las organizaciones criminales, cuentan con protección de derechos humanos y de igualdad racial.
A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que las medidas del Gobierno contra las organizaciones armadas y economías ilícitas se mantendrán dentro del marco de la ley.
Esto tras responder a la advertencia de los expertos de la ONU, frente a la necesidad de proteger los derechos humanos en medio de las acciones contra la delincuencia organizada en Colombia.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...