UBANDA, la banda boyacense que fusiona rock, pop y tecnología, llega a Cartagena

Desde Boyacá llega a Cartagena UBANDA, una agrupación que fusiona rock y pop con canciones propias, versiones de grandes éxitos y una puesta en escena que evoluciona constantemente. En esta nueva etapa, la banda incorpora además tecnología e inteligencia artificial a través de UBOT, un robot humanoide que comienza a convertirse en un integrante más de su universo artístico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

UBANDA es liderada por Sergio Lizarazo, vocalista, compositor, fundador y CEO de la agrupación, quien ha estado al frente de la construcción de un proyecto que nació con la idea de convertir poemas e historias en canciones y que hoy busca llevar desde Boyacá una propuesta musical diferente a escenarios nacionales e internacionales.

Junto a él está Valentina Pérez, vocalista de gran potencia, sensibilidad y versatilidad, finalista de La Descarga y participante de La Voz Colombia. Su experiencia en importantes escenarios nacionales, sumada a su capacidad interpretativa, aporta una identidad especial al componente vocal y escénico de UBANDA.

La producción y dirección musical están a cargo de Norberto Domínguez, músico y productor de amplia trayectoria, ganador de Latin Grammy, cuya carrera ha estado ligada a grandes nombres de la música latina. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas como Gilberto Santa Rosa, Diomedes Díaz, Omar Geles, Pipe Peláez, Jean Carlos Centeno, Silvestre Dangond y Kaleth Morales, entre otros. Su experiencia, criterio musical y visión artística han sido fundamentales en la construcción y evolución del sonido de UBANDA.

El corazón de la agrupación se completa con músicos que se han convertido en verdaderos pilares del proyecto. Brian Prieto, baterista, representa buena parte del carisma, la energía y la alegría de la banda sobre el escenario; Edwar Quintero, bajista e ingeniero de sistemas, ha unido su faceta musical con sus conocimientos tecnológicos, participando activamente en el desarrollo de la integración entre música y tecnología que hoy caracteriza a UBANDA; y Juancho Mendivelso, guitarrista, aporta la fuerza, versatilidad y carácter que sostienen el sonido rock de la agrupación.

A este equipo se suman músicos de amplia experiencia como David Felipe Silva, saxofonista de UBANDA, quien también ha acompañado a artistas de talla internacional como Juanes; Lalo Cortés, músico con experiencia junto a artistas y proyectos como Nanpa Básico, Juliana y LosPetitFellas; y Juan Pablo Molano, quien igualmente ha desarrollado su carrera compartiendo escenarios y proyectos con importantes exponentes de la escena musical colombiana.

UBOT: un nuevo integrante para una nueva etapa

La gran novedad que UBANDA presenta en Cartagena es UBOT, un robot humanoide que se incorpora a la experiencia artística de la banda y con el que la agrupación explora nuevas posibilidades de interacción entre los músicos, el público y la tecnología.

UBOT no pretende reemplazar el componente humano de la música. Por el contrario, nace como una extensión creativa de una banda conformada por músicos con historias, personalidades y trayectorias diferentes, que ahora encuentran en la tecnología una nueva herramienta para sorprender y conectarse con el público.

Con canciones propias, versiones de grandes clásicos del rock y el pop y una puesta en escena que integra música, espectáculo y tecnología, UBANDA llega a Cartagena para mostrar una propuesta nacida en Boyacá que continúa creciendo con la mirada puesta en Colombia y en escenarios internacionales.

UBANDA: música hecha por personas, historias convertidas en canciones y tecnología puesta al servicio del espectáculo.