$120 millones para un suertudo cartagenero
El tiquete fue adquirido en un punto venta de la red SuperGiros, en la modalidad manual
Un afortunado jugador acertó los números 01, 03, 08, 18 y 20, llevándose un premio de $120 millones. Es la tercera vez que cae MiLoto en la ciudad de Cartagena durante 2026.
Desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 y el 20 de septiembre de 2026, MiLoto registró ventas por $174.322 millones, correspondientes a 37.653.238 tiquetes. En ese mismo periodo, el producto aportó $25.210 millones al sistema de salud y pagó $61.225 millones en 3.662.605 premios.
El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.
MiLoto se puedecomprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...