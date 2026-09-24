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24 sep 2026 Actualizado 03:41

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$120 millones para un suertudo cartagenero

El tiquete fue adquirido en un punto venta de la red SuperGiros, en la modalidad manual

A partir del 30 de octubre podrán hacerlo los que cobran por giros, a través de Supergiros

A partir del 30 de octubre podrán hacerlo los que cobran por giros, a través de Supergiros(Colprensa)

A partir del 30 de octubre podrán hacerlo los que cobran por giros, a través de Supergiros
Cartagena
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Un afortunado jugador acertó los números 01, 03, 08, 18 y 20, llevándose un premio de $120 millones. Es la tercera vez que cae MiLoto en la ciudad de Cartagena durante 2026.

Desde su lanzamiento el 20 de octubre de 2023 y el 20 de septiembre de 2026, MiLoto registró ventas por $174.322 millones, correspondientes a 37.653.238 tiquetes. En ese mismo periodo, el producto aportó $25.210 millones al sistema de salud y pagó $61.225 millones en 3.662.605 premios.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

MiLoto se puedecomprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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