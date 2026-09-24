MC CAR y JR NGG presentan el videoclip oficial de “Los Unicornios (Amores Inserios)”

Colaboración que reúne a dos talentos que vienen tomando fuerza dentro de la nueva generación de la Champeta: MC CAR, “La Melodía Perfecta”, desde Cartagena, y JR NGG, una de las revelaciones del género en Sincelejo.

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El videoclip fue rodado entre Barranquilla y Cartagena, bajo la dirección de Andrés Herrera, quien llevó a la pantalla la esencia urbana, caribeña y callejera que caracteriza esta canción.

“Los Unicornios (Amores Inserios)” se ha convertido en una de las canciones que más fuerza y viralidad ha tomado durante los últimos meses en la región Caribe, conectando con el público gracias a una propuesta que combina la energía de la Champeta con un sonido fresco, auténtico y una mezcla con identidad propia.

La unión de MC CAR y JR NGG representa el encuentro de dos generaciones, dos ciudades y dos formas de vivir la Champeta, pero con una misma visión: llevar el género a nuevos territorios.

Para MC CAR, esta colaboración también representa su compromiso con el crecimiento de la Champeta y con el respaldo a los nuevos talentos que vienen abriendo camino desde diferentes regiones del país. Después de varios años construyendo una carrera con canciones que han logrado destacarse en la radio y las plataformas digitales, “La Melodía Perfecta” continúa apostándole a nuevas generaciones y a la unión de talentos para que la Champeta siga creciendo y conquistando escenarios alrededor del mundo.

Desde Cartagena hasta Sincelejo, pasando por Barranquilla, “Los Unicornios (Amores Inserios)” llega con toda la fuerza del Caribe para seguir sonando, conectando con el público y poniendo a bailar a Colombia.