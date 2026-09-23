Condenado a 34 años de cárcel al monstruo de Palocabildo: asesinó a su esposa y abusó de su hijastra

Tolima

Caracol Radio conoció que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 34 años y 5 meses a Jovanny Hernández, conocido en el Tolima como ‘el monstruo de Palocabildo’.

Según el informe de la Fiscalía, esta persona asesinó a su compañera permanente y agredió sexualmente a su hijastra, quien tenía una discapacidad cognitiva.

“Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, en Palocabildo, Tolima, donde el condenado agredió a su hijastra, de 11 años, además, la intimidaba con golpearla si contaba lo sucedido”, reveló la Fiscalía.

Según la investigación, Jovanny Hernández, el 17 y el 18 de marzo de 2019, golpeó a su pareja con objetos contundentes, la asfixió y estranguló hasta causarle la muerte. Posteriormente, sepultó el cuerpo en una zona montañosa de la vereda El Triunfo de Palocabildo; el cual fue encontrado 55 días después de lo ocurrido.

“Este hombre fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado; acceso o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, destacó la Fiscalía.

El condenado se encuentra privado de la libertad desde el pasado mes de abril, cuando fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, en el barrio Centro de Cimitarra, Santander.