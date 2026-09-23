Nivel del río Magdalena disminuye un 28 % por altas temperaturas en el Tolima

Tolima

El departamento del Tolima afronta una de las temporadas más secas o de menos lluvias de los últimos 35 años, según información revelada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

De acuerdo con su directora, Olga Lucía Alfonso, en lo corrido de septiembre se han reportado apenas un 23 % de las lluvias acostumbradas para el mismo periodo del año. Así lo muestran las mediciones de la autoridad ambiental desde 1990 hasta 2025, lo que evidencia la temporada de altas temperaturas e intensas sequías que azota al departamento.

“Es decir, las precipitaciones solo han sido el 23 % de lo normal que tenemos en este periodo. La temperatura ha aumentado un 2,8 % también de ese mismo periodo histórico analizado”, precisó Cortolima.

Una de las principales consecuencias de la disminución de las lluvias es la considerable reducción de los niveles o caudales de los ríos. El río Gualí es el de mayor disminución, con un 36 %; el río Magdalena, 28 %; el río Saldaña, 27 %; el río Sumapaz, 23 %; el río Cunde, 17 %; el río Negro, 13 %, y el río Combeima, 11 %.

El que más preocupa es el río Magdalena, que en el Tolima pasa por 14 municipios: Natagaima, Coyaima, Prado, Purificación, Guamo, Suárez, El Espinal, Flandes, Coello, Piedras, Venadillo, Ambalema, Armero Guayabal y Honda. Es la principal fuente hídrica del Tolima.

“Una cantidad importante de los ríos monitoreados han disminuido su caudal. Ya en relación con las fuentes hídricas, podemos decir que el río Magdalena ha disminuido su corriente hídrica en un 14,8 %; el río La Palma, un 13,4 %; el río Recio, un 4,2 %, y el río Cunday, un 2,2 %”, precisó.

Por tanto, la directora de Cortolima pidió a las comunidades y alcaldes priorizar el agua para el consumo humano e implementar medidas que permitan cuidar el recurso hídrico de sus municipios. En municipios como Falan, Honda y Anzoátegui han implementado racionamientos sectorizados de agua.

“Sobre todo a los acueductos comunitarios, priorizar y garantizar que se ahorra y se hace uso eficiente del agua, especialmente en los puntos de captación de agua para consumo humano, que es muy importante. Todos los acueductos tienen sus planes de uso y ahorro del agua; lo que deben hacer es ponerlos en práctica”, sentenció.