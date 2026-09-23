Los ‘Scorpion’ operaban en Ibagué: ganaban $180 millones mensuales por la venta de estupefacientes

Ibagué

Las autoridades en Ibagué entregaron detalles de la desarticulación del grupo delincuencial Común Organizado denominado como ‘Scorpion’, señalado de dedicarse presuntamente a la comercialización de sustancias estupefacientes en el asentamiento Villa Resistencia, ubicado en la segunda eta del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

Durante siete meses los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron identificar a los presuntos integrantes de este grupo delincuencial, establecer sus roles y documentar su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes

Como resultado de este trabajo investigativo, se llevaron a cabo 10 diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles del asentamiento Villa Resistencia, logrando la captura de cinco personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, órdenes emitidas por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Los capturados fueron identificados como Jeferson López, alias ‘Rolo´; Maicol Totena, alias ‘Ojitos’; Luis Perdomo, alias ‘Pecueca’; Giovanny Villegas, alias ‘Pechuga’; y Duván Marroquín, alias ‘Negro’.

En la investigación se determinó que alias ‘Rolo’ sería el presunto líder del grupo delincuencial. Los demás capturados al parecer cumplían funciones de vigilancia, almacenamiento y expendio de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades en el asentamiento Villa Resistencia, donde esta actividad se habría desarrollado de manera permanente.

Las autoridades establecieron que los integrantes de este grupo delincuencial registran en conjunto 27 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto calificado y agravado, amenazas y receptación.

Las investigaciones permitieron determinar que este grupo delincuencial obtenía rentas ilícitas cercanas a los $6 millones diarios producto de la presunta comercialización de sustancias estupefacientes en este sector de la ciudad.

Los capturados fueron enviados por parte de un juez de control de garantías a un centro de reclusión con medida de aseguramiento.