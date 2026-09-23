UNGRD anuncia $4.000 millones para combatir incendios forestales en Tolima: hay ocho activos

Tolima

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que destinará cerca de $4.000 millones para fortalecer la respuesta a los incendios forestales en Tolima, donde se han presentado más de 270 en el último mes y medio.

El anuncio llega tras 54 días de trabajo articulado con las autoridades departamentales y municipales, los organismos de respuesta y las comunidades para sofocar los incendios que han consumido más de 60 mil hectáreas de cultivos, bosques y praderas.

“En el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no dejamos solos a los territorios. Durante más de 50 días hemos mantenido una operación permanente en el Tolima, con aeronaves, recursos y personal trabajando junto a las autoridades y las comunidades. Ahora reforzamos esa respuesta con cerca de $4.000 millones, porque gobernar es estar presentes”, afirmó David Tamayo Roldán, director general de la UNGRD.

Los 270 incendios se han registrado en 44 de los 47 municipios del departamento. San Luis, con 21 incendios; Guamo, con 20; Ortega, con 18; Alvarado, con 16, y Chaparral, con 15, presentan el mayor número de eventos reportados.

Del total, 260 incendios fueron liquidados, dos están controlados —en Coyaima y Natagaima— y ocho permanecen activos en Ataco, Prado, Villarrica, Ortega, San Luis, Villahermosa, Rovira y Chaparral. Prado, Chaparral y Ortega concentran actualmente las mayores necesidades de apoyo aéreo y terrestre.

El costo de la respuesta a los incendios

Desde la Sala de Crisis Nacional, la UNGRD gestionó 13 solicitudes de apoyo al Ejército Nacional, 12 a la Policía Nacional y cinco a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

También se activaron dos órdenes de proveeduría, por $1.250 millones y $750 millones, para disponer de aeronaves privadas en las labores de extinción.

En la operación se han desplegado 12 aeronaves: dos helicópteros MI-17, dos AS-350, cuatro UH-60, dos aviones AT-802 y dos helicópteros Bell 206 Ranger para sobrevuelos. En conjunto, han acumulado más de 400 horas de vuelo y realizado 2.000 descargas, en las que se han utilizado más de tres millones de litros de agua y 1.000 litros de retardante.

En tierra, más de 800 integrantes de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) han participado en la atención, con el apoyo de las comunidades.

La UNGRD también entregó en préstamo cuatro carrotanques al departamento por tres meses y mantiene asistencia técnica, personal especializado en operaciones aéreas y acompañamiento a los puestos de mando unificado.

En la respuesta participan cuerpos de bomberos de Tolima y de otras regiones, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional, Parques Nacionales Naturales, entidades del Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima y las alcaldías de los municipios afectados.