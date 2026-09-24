Congresistas del Atlántico piden a la CREG modificar el plan de ahorro de energía

Congresistas del Atlántico pidieron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, modificar el plan de ahorro de energía para tener en cuenta las condiciones climáticas y los patrones de consumo de la región Caribe, además de ampliar el período pedagógico antes de que comiencen a aplicarse los cobros adicionales.

La solicitud fue planteada durante un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, al que asistió la directora ejecutiva de la CREG, Adriana Jiménez, quien defendió el esquema y explicó que la meta de ahorro se establece de manera individual para cada usuario.

El senador Carlos Meisel pidió ampliar el período pedagógico y reclamó respuestas técnicas sobre el impacto de la medida. Entre los datos solicitados están el ahorro esperado en kilovatios hora por departamento, el número de usuarios que podrían superar el 110 % de su meta individual y el recaudo que generaría el programa.

Estos son los sectores del Atlántico que se verían afectados por reducción del presupuesto nacional

Actualmente, el esquema establece una banda entre el 90 % y el 110 % de la meta individual. El consumo que supere el 110 % genera un cobro adicional sobre los kilovatios hora excedentes, mientras que el ahorro por debajo del 90 % puede ser reconocido dentro del programa. Para los usuarios comerciales e industriales, el factor de cobro establecido es de 1,70.

Meisel también planteó que la regulación tenga un tratamiento diferente para las zonas cálidas, al considerar que las condiciones de temperatura pueden elevar el consumo de energía asociado a equipos de climatización y refrigeración. El senador pidió revisar tanto el umbral a partir del cual se genera el cobro como los incentivos para quienes reduzcan su consumo.

Margen diferencial del 15%

El senador liberal Camilo Torres Villalba solicitó a la CREG establecer un margen diferencial de hasta el 15 % para la región Caribe. En una comunicación dirigida a la entidad, argumentó que las medidas deben considerar las diferencias climáticas, geográficas y de consumo existentes entre las regiones del país.

Torres también pidió información sobre el estado de los embalses del Sistema Interconectado Nacional, las reservas hídricas y la condición actual del sistema con el propósito de conocer los indicadores que sustentan las medidas adoptadas.

Los congresistas plantearon que el debate debe continuar con información técnica que permita establecer cómo impactará el programa a los usuarios del Caribe y si el esquema requiere modificaciones antes de que entren en plena aplicación los cobros contemplados por la regulación.