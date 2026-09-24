“Queremos que vuelva a ser técnica para tomar decisiones”: Director de ANLA en Congreso Andesco

El director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Sergio Piñeros, habló desde el 28 Congreso Andesco de Servicios Públicos que se realiza en Cartagena, y expresó que su trabajo al asumir los destinos de la entidad es garantizar que vuelva el carácter técnico a la toma de decisiones.

“Quiero invisibilizarla en el proceso del desarrollo del país, porque su visibilidad está referida a que ahí es el cuello de botella. Eso no puede ser”, dijo el funcionario sobre la ANLA.

Así mismo, el ingeniero Piñeros aseguró que ya hay auto de inicio para que el 6 de octubre se haga una visita a la Empresa de Acueducto de Bogotá, y seguir con el proceso para consolidar el primer ejemplo de reúso de aguas tratadas con fines industriales en empresas del sector.

También indicó el dirigente que hoy el problema de Colombia no es de agua, sino del retraso que tiene la infraestructura de transmisión de energía versus el crecimiento de la demanda y el crecimiento de la población en las ciudades.