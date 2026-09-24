“Es un presupuesto antipobres”: Debate por propuesta de recortar subsidios del Gobierno

Christian Garcés, senador del Centro Democrático y ponente de la ley del Presupuesto y Andrea Vargas, representante del Pacto Histórico, hablan sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027 de $634,9 billones en primer debate.