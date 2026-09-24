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24 sep 2026 Actualizado 12:53

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Política

“Es un presupuesto antipobres”: Debate por propuesta de recortar subsidios del Gobierno

Christian Garcés, senador del Centro Democrático y ponente de la ley del Presupuesto y Andrea Vargas, representante del Pacto Histórico, hablan sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027 de $634,9 billones en primer debate.

“Es un presupuesto antipobres”: Debate por propuesta de recortar subsidios del Gobierno

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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