“Es un presupuesto antipobres”: Debate por propuesta de recortar subsidios del Gobierno
Christian Garcés, senador del Centro Democrático y ponente de la ley del Presupuesto y Andrea Vargas, representante del Pacto Histórico, hablan sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027 de $634,9 billones en primer debate.
“Es un presupuesto antipobres”: Debate por propuesta de recortar subsidios del Gobierno
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Noticia en desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...