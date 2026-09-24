León XIV viaja a Francia entre multitudes, cercanía a desfavorecidos y un mensaje a Europa

El papa León XIV partirá el viernes rumbo a Francia para una visita de cuatro días que lo llevará a París, Lourdes y Metz, donde le esperan multitudes, expresará su cercanía a migrantes, desfavorecidos y víctimas de abusos, y enviará un mensaje a Europa.

El intenso programa incluye también una visita el viernes a la sede de la UNESCO, donde el papa hablará de la protección del medio ambiente, de los riesgos de la inteligencia artificial e impulsará el multilateralismo, después de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de esa organización, lo que supuso una pérdida del 8 % de su presupuesto total.

Vísperas en Notre-Dame

La visita comenzará con el recibimiento del presidente de la República, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo y el encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará un discurso. Por la tarde se esperan sus palabras en la sede de la UNESCO.

A las 17:15 presidirá las vísperas en la catedral de Notre-Dame de París junto a obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas. El papa podrá contemplar así la restauración de la catedral después del incendio de 2019.

La jornada concluirá a las 21:00 con una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, donde los 80.000 puestos disponibles se agotaron en pocos minutos, según los organizadores.

La migración

La segunda jornada comenzará con una visita a la Maison Bakhita, centro de acompañamiento e integración social de migrantes, lo que ofrecerá la oportunidad al pontífice de hablar de la cuestión migratoria. Después se reunirá en el Instituto Católico de París con miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, catecúmenos y neófitos.

A las 15:00 celebrará una misa en la Plaza de la Concordia, que mostrará el poder de convocatoria del papa estadounidense, ya que los medios franceses señalan que la asistencia ha superado las expectativas iniciales y entre 500.000 y 600.000 personas podrían acudir a la celebración, mientras que en Lourdes se esperan unas 150.000.

Esa misma tarde se trasladará a Lourdes para participar en una oración en la Gruta de las Apariciones de Massabielle a las 19:40.

Encuentro con víctimas de abusos

El domingo, en Lourdes, se reunirá con siete víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero, como ya hizo en España. En un comunicado, las víctimas afirmaron: «ser recibidos no significa renunciar a nuestras demandas».

El tema de los abusos será probablemente una de las cuestiones que abordará el pontífice con los obispos de la Conferencia Episcopal Francesa. A las 11:00 presidirá la misa en la pradera del santuario y rezará el ángelus.

Por la tarde, mantendrá un encuentro con trabajadores y personas atendidas por el Accueil Notre-Dame. A las 16:45 se reunirá de forma privada con religiosas de vida contemplativa. La jornada terminará a las 21:00 con el rezo del rosario y una procesión con antorchas.

El último día se trasladará a Metz, donde está previsto un encuentro interreligioso y, a las 11:00, otro dedicado a «las raíces de Europa por la paz y la unidad», ambos en el Centro de Congresos Robert Schuman, donde ante varias instituciones europeas el papa dará un mensaje para recordar los valores del europeísmo en los actuales tiempos de crisis.

A las 16:00, León XIV celebrará una misa en la catedral de San Esteban de Metz y regresará a Roma.