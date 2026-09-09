Compras a precios justos y un modelo de pesca sostenible, Nuquí impulsa mercados para pescadores

En Nuquí, Chocó, la pesca representa una de las principales fuentes de ingresos para la población y, al mismo tiempo, una fuente esencial de seguridad alimentaria y nutrición.

Sin embargo, para muchos pescadores acceder a mercados de mayor valor sigue siendo un desafío debido a su dependencia de intermediarios, quienes suelen definir las condiciones tanto de compra como de pago.

De hecho, cerca del 85% de los pescadores de la región dependen de intermediarios para comercializar su captura y utilizan embarcaciones y equipos de pesca que pertenecen a estos compradores.

Esta dependencia limita su capacidad de negociación y puede mantenerlos en ciclos de endeudamiento. Para cambiar esta realidad, Acumen, con el apoyo de BID Lab y la Fundación Bancolombia, busca apoyar a la empresa Nuquí Fish, con el objetivo de fortalecer un modelo de pesca sostenible liderado por miembros de la comunidad.

El apoyo de estas organizaciones también pretende impulsar el desarrollo económico de la región, que históricamente ha enfrentado rezagos en infraestructura, conectividad y acceso a oportunidades, factores que han limitado la capacidad de las comunidades para integrarse a nuevas dinámicas productivas.

Nuquí Fish se dedica a la comercialización de pescado fresco y productos del mar provenientes de fuentes que utilizan prácticas artesanales de pesca responsable. Adicionalmente, la compañía comercializa productos transformados con mayor valor agregado.

La empresa, liderada por un pescador local, trabaja directamente con familias pescadoras y busca modificar la relación tradicional entre compradores y pescadores mediante compras regulares a precios justos y estables, con el objetivo de propiciar las condiciones que fortalezcan su capacidad de ahorro y les permitan invertir gradualmente en la adquisición o mejora de sus propios equipos y embarcaciones.

A través de su relación directa con los pescadores, la iniciativa busca ampliar las oportunidades de generación de ingresos y fortalecer liderazgos locales, incluidos los de mujeres y jóvenes vinculados a la cadena de valor pesquera.

“Esta iniciativa representa una oportunidad para que los pescadores de Nuquí avancen hacia una mayor autonomía económica, a través de precios justos y pagos oportunos, que les permitan invertir progresivamente en los equipos esenciales para su trabajo. Creemos que este modelo puede contribuir a generar ingresos más estables para las familias, fortalecer el desarrollo económico del territorio y consolidar una actividad pesquera sostenible que promueva la conservación de los recursos pesqueros y la biodiversidad marina, y fortalezca la capacidad para responder a los desafíos económicos y ambientales de la región”, afirmó Elvia Gómez, Directora Asociada de Acumen Latinoamérica.

La propuesta incorpora la sostenibilidad como parte central del modelo, ya que Nuquí Fish promueve y brinda capacitación en prácticas de pesca selectivas, como el uso de anzuelos y líneas de pesca en reemplazo de redes, además de protocolos de manejo, calidad y trazabilidad.

A través del desarrollo de nuevos productos, la empresa también busca aprovechar especies tradicionalmente menos valoradas, diversificando la demanda y generando mayor valor para los pescadores, al tiempo que reduce la presión sobre las especies más comercializadas.

Estas prácticas buscan contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos, de los cuales dependen tanto los ingresos como la seguridad alimentaria en el largo plazo de las comunidades de Nuquí.