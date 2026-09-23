Autodefensas Conquistadoras cobrarían hasta $30.000 diarios a vendedores informales en Santa Marta

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estarían concentrando parte de sus acciones de extorsión en comerciantes informales de Santa Marta y ahora estarían intentando llegar también hasta ganaderos de diferentes municipios del Magdalena.

El coronel Stick Amaral, comandante del Gaula Militar, explicó que entre las personas que están siendo afectadas se encuentran mototaxistas, vendedores de empanadas y quienes ofrecen planes turísticos.

“Efectivamente, esta organización criminal se lucra de la extorsión y ellos están enfocados en la extorsión de los comerciantes informales. ¿Por qué? Porque hay un tema, al parecer hasta cultural, de que el comerciante informal no denuncia”.

El oficial explicó quiénes están dentro de este grupo de trabajadores: “¿Quién es ese comerciante informal? El mototaxista, el que vende las empanadas, el que vende los planes turísticos”.

Según Amaral, esta situación se presenta principalmente en Santa Marta, en sectores como la bahía y El Rodadero. Las exigencias económicas, aunque pueden parecer pequeñas individualmente, se multiplican cuando se realizan a cientos de personas.

“Entonces, ellos pueden ser que cobren muy poquito, digamos cuotas de 10.000, 20.000 diarios o hasta 30 mil, pero póngase usted a sumar 10.000, 20.000 diarios con 50, con 100, con 300 vendedores informales que usted puede encontrar en la ciudad de Santa Marta, entre lo que es la bahía, el Rodadero, entre otros”.

El comandante del Gaula Militar también alertó por la expansión de este fenómeno hacia el sector ganadero del departamento.

“Asimismo, hay un fenómeno que ya se está presentando ahorita en el sector de Pijay, Largarrobo, la parte ganadera. Están tratando de extorsionar a los ganaderos, buscando cómo llegarles, todo eso”.

En medio de esta situación, el coronel Amaral señaló que las autoridades mantienen una ofensiva contra las estructuras encargadas de las extorsiones y explicó que estos cobros también estaban relacionados con los mandos de las ACSN que tenían presencia en el corredor de la Troncal del Caribe.

“Esa extorsión venía desde Nahín, desde Pinocho, todos esos mandos de los conquistadores de la sierra hacia ese sector, pues acciones, trabajo conjunto coordinado con Gaula de Policía, Gaula pues obviamente militar, el CTI, operaciones sostenidas, buscando cómo neutralizar y buscar en algunos eventos la flagrancia, en otros eventos atacar las estructuras”.

En ese entramado estaba alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y quien tenía responsabilidades sobre el corredor de la Troncal del Caribe, bajo las órdenes de alias Pinocho.

El comandante del Gaula Militar aseguró que las operaciones contra esta estructura han sido permanentes durante este año.

“Se han hecho, en este año hemos hecho más de 15 operaciones dirigidas solamente contra los conquistadores de la sierra, donde hemos afectado su parte logística, su parte financiera, capturas a los que se encargan de cobrar la extorsión”.

La ofensiva, agregó, se mantiene en diferentes puntos del departamento: “Mantenemos, mantenemos la ofensiva en la Ciénaga, en Pijay, en Santa Marta, en la zona telera, en toda esa parte que nos corresponde hemos buscado mantener el lado ofensivo”.

El oficial insistió en la necesidad de que las víctimas denuncien para que las autoridades puedan avanzar contra los responsables de estos cobros.

“Entonces, eso es lo que estamos buscando, motivar a la gente que ponga la denuncia para nosotros poder trabajar”.

En cuanto a los grandes sectores económicos, Amaral explicó que el comportamiento es diferente porque existe una mayor disposición para poner los casos en conocimiento de las autoridades.

“Con los gremios grandes, como el hotelero y otros turísticos y otras industrias, no se nota, no se marca tanto, aunque sí sabemos que hay algunos, pero estos gremios ya están denunciando, están poniendo en conocimiento, y eso pues nos permite atacar este flagelo”.