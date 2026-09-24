Abierta convocatoria Matié 2027 para mujeres campesinas de Bolívar

Con el propósito de impulsar la autonomía económica, el desarrollo rural y la sostenibilidad del campo bolivarense, la Gobernación de Bolívar, en alianza estratégica con la Fundación Granitos de Paz, ha venido desarrollando desde 2025 el proyecto Matié (Madre Tierra), al cual se ha vinculado la Fundación GESPA y la Cooperación Alemana (Deutsche Zusammenarbeit) para una nueva etapa a desarrollarse en 2027.

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Por lo anterior, se ha abierto formalmente la convocatoria para acompañar y fortalecer a organizaciones de mujeres productoras agrícolas del departamento, dirigida a asociaciones ubicadas en los municipios de Achí, Zambrano, Arenal, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. A través de esta estrategia, las organizaciones seleccionadas recibirán capacitaciones integrales, asistencia técnica especializada y herramientas operativas destinadas a agregar valor a su producción agrícola y conectar sus insumos con nuevos mercados y canales de venta.

“Desde el Gobierno Departamental estamos convencidos de que el campo bolivarense florece cuando apoyamos el talento, la disciplina y el liderazgo de nuestras campesinas. Con la estrategia Matié no solo entregamos herramientas de formación y transformación técnica, sino que abrimos caminos reales hacia la independencia económica y el progreso de sus familias y comunidades”, destacó la primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas.

Por su parte, Gina López Gulfo, directora de la Fundación Granitos de Paz, resaltó la trascendencia de este trabajo articulado: “Para Granitos de Paz es un orgullo sumar esfuerzos con nuevas instituciones sociales en este propósito común. Creemos firmemente en el poder transformador de la mujer rural cuando se le brindan las capacidades, la asistencia técnica y las oportunidades adecuadas. Esta convocatoria es una invitación abierta para que las asociaciones campesinas se fortalezcan, dinamicen la economía de sus territorios y construyan un futuro de bienestar desde la tierra”.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está habilitada para organizaciones rurales que cumplan con los siguientes perfiles:

• Estar legalmente constituidas y ubicadas en los municipios priorizados (Achí, Zambrano, Arenal, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto).

• Estar conformadas principalmente por mujeres productoras agrícolas activas.

• Desarrollar actividades de producción en el sector agropecuario.

• Contar con disponibilidad y compromiso para participar activamente en las jornadas de formación y asistencia técnica.

• Manifestar interés en optimizar sus procesos de producción, transformación y comercialización.

Requisitos de postulación y documentación

Las asociaciones interesadas en hacer parte de la estrategia deberán enviar la documentación requerida antes del 28 de septiembre de 2026:

Nombre completo de la asociación.

Certificado vigente de la Cámara de Comercio.

Descripción detallada de los productos agrícolas que cultivan o transforman.

Carta de compromiso en la que se manifieste la disposición de participar en todas las capacitaciones y asistencias técnicas.

Censo o listado total de integrantes, especificando el porcentaje o número de mujeres participantes.

Datos de contacto actualizados y designación de la persona responsable de la postulación.

Canales de inscripción

El envío del expediente y la documentación de postulación se realiza de manera digital a través de los siguientes correos electrónicos habilitados por la alianza:

• ginalgulfo@granitosdepaz.org.co

• marlingdiaz@granitosdepaz.org.co

• convocatoria@granitosdepaz.org.co

Con esta iniciativa, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso de dignificar el trabajo de la mujer rural, potenciando el valor de la tierra y convirtiendo el trabajo asociativo en un motor de paz y desarrollo social en todo el territorio departamental.