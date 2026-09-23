MinDefensa anuncia llegada de Fuerzas Especiales a Magdalena tras amenazas de ACSN

La respuesta del Gobierno a la escalada de violencia registrada en las últimas horas en Santa Marta y otros puntos del Magdalena y La Guajira se refuerza con la llegada de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, anunciada por el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Estas unidades se suman al amplio dispositivo desplegado en la región después de la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en una operación de la Fuerza Pública en zona rural de Santa Marta.

Tras ese operativo, la organización anunció un paro armado de 48 horas y se produjeron diferentes hechos de intimidación. En Santa Marta fueron reportados cierres de establecimientos comerciales, suspensión del transporte público y presencia de hombres armados que habrían obligado a comerciantes y conductores a detener sus actividades.

La situación también alcanzó la Troncal del Caribe, donde fueron incendiados vehículos, entre ellos un taxi y una tractomula, mientras que en sectores de Santa Marta se registraron ataques contra establecimientos comerciales. En Riohacha también se reportaron hechos de intimidación y disparos contra la fachada de un comercio.

Ante este panorama, el Gobierno ordenó la militarización de Santa Marta y se desplegaron tropas del Ejército y comandos Jungla de la Policía en diferentes puntos. Además, cinco aviones Kfir y ocho helicópteros Black Hawk Arpía participaron en el dispositivo de seguridad y en las operaciones sobre la Sierra Nevada, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de alias ‘Pinocho’.

El Ejército también mantiene patrullajes sobre la vía al mar y la Troncal del Caribe, mientras la Policía refuerza la presencia en los sectores urbanos afectados por las amenazas y los cierres.

En medio de este escenario, el ministro de Defensa llegó a Santa Marta para evaluar directamente la situación y anunció el refuerzo con las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Según explicó, estas unidades buscan fortalecer las capacidades de seguridad, protección y reacción frente a las acciones de los grupos criminales.