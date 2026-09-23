Vehículos con estudiantes chocaron en Turbaco cerca a la gobernación: hubo dos lesionados

Un siniestro vial se registró en la mañana del miércoles 23 de septiembre en la Troncal de Occidente cerca a la Gobernación de Bolívar, donde dos buses que movilizaban estudiantes del Colegio de Docentes de Turbaco terminaron involucrados en una colisión.

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El hecho ocurrió en el kilómetro 97+830 de la Ruta 9005. De acuerdo con el reporte conocido sobre el siniestro, ambos vehículos se desplazaban en dirección hacia Cartagena cuando se produjo el impacto.

Según la información preliminar, el conductor del primer bus, de placas TVB-689, habría reducido la velocidad hasta detenerse. El segundo vehículo, identificado con las placas TVB-778, no habría alcanzado a conservar la distancia necesaria y terminó golpeando la parte posterior derecha del primer automotor.

Como consecuencia del choque, dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada a la Clínica de Fracturas para recibir atención médica. El ocupante del primer bus salió ileso del accidente.

Las autoridades señalaron como hipótesis inicial del siniestro la falta de conservación de la distancia de seguridad por parte del segundo vehículo. La situación quedó bajo verificación de las autoridades competentes.