Por trabajos de Afinia este miércoles se suspende la atención en Impuestos en La Matuna

La Secretaría de Hacienda Distrital informa a la ciudadanía que, debido a trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica programados por Afinia, este miércoles 23 de septiembre se suspende la atención en la Oficina de Impuestos Distritales ubicada en el Centro Histórico, sector La Matuna, frente a la plazoleta del Joe Arroyo.

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La empresa prestadora del servicio de energía anunció que los trabajos implican la suspensión del fluido eléctrico de 6:00 a. m. a 4:30 p. m., razón por la cual el edificio de Hacienda retomará la atención presencial el jueves 24 de septiembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua.

¿A dónde acudir?

Los contribuyentes que requieran atención para trámites integrales, acuerdos de pago y entrega de facturas pueden acercarse al Centro Integral de Atención y Servicios al Ciudadano, en el Centro Histórico, Palacio de la Aduana, piso 1; y al Edificio Castellana Real, en el barrio Los Ángeles, frente a la estación de Transcaribe, piso 1.

Para entrega de facturas e información en general estarán disponibles las oficinas de AMB Catastro Cartagena en Manga, Callejón Olaya, carrera 23 #25-170.

En estos tres puntos la atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua, mismo horario en el que estarán activas las líneas de WhatsApp para orientación al contribuyente: 301 751 5384 y 302 217 2802.

En la Localidad 3, desde la Biblioteca Jorge Artel, se realizarán trámites integrales y entrega de facturas, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En este punto no se realizan acuerdos de pago.

De manera virtual, en la página web portaltributario.cartagena.gov.co los contribuyentes pueden generar las facturas de sus impuestos distritales y pagar a través del botón PSE, con los bancos vinculados a este medio de pago electrónico; o a través del botón ‘Pago Tarjeta de Crédito’, con Visa y Mastercard.