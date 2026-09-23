Nueve heridos dejó un ataque con un dron en el sur de Bolívar

10 heridos habría dejado un ataque con drones en el sur de Bolívar

Nueve personas resultaron heridas en un ataque con explosivos perpetrado al parecer desde un dron en el sur del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho se presentó en zona minera de Montecristo, cuando las víctimas, al parecer mineros, se movilizaban por la vereda de Mina Gorila, vereda Nueva Jerusalén, corregimiento El Paraíso, municipio de Montecristo, Bolívar.

Los lesionado fueron trasladados hasta el municipio de Santa Rosa del Sur al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, quienes presentan heridas por esquirlas, encontrándose estables y recibiendo atención médica por parte del personal de salud.

Se desarrolla un consejo de seguridad con las autoridades del departamento donde se espera se tomen medidas en las próximas horas.