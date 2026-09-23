Hombre fue detenido con arma de fuego ilegal en Turbana, Bolívar

En desarrollo de planes contra el delito en diferentes modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien fue señalado por la comunidad de portar un arma de fuego con la que al parecer se utilizaría para cometer una acción delincuencial.

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El operativo se llevó a cabo en el barrio El Trébol del municipio de Turbana- Bolívar, donde las patrullas de vigilancia en un registro a personas, lograron la captura de un sujeto de 27 años de edad, quien portaba un arma de fuego calibre nueve milímetros junto a un proveedor y dos cartuchos del mismo calibre.

En lo corrido del año se han capturado 4.638 personas por diferentes delitos, entre ellos, 622 por el delito de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el señor Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante Policía Metropolitana de Cartagena (e).