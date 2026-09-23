Protección ambiental se refuerza en Cartagena con Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales

Cardique recibió a 15 mujeres del EFEOR, escuadrón conformado exclusivamente por mujeres, adscrito a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, provenientes del Centro de Apoyo de las Operaciones Policiales (CENOP), ubicado en San Luis, Tolima, quienes se suman al trabajo articulado de la corporación para fortalecer las acciones de protección, vigilancia y control en ecosistemas estratégicos como la Ciénaga de la Virgen y la zona insular de Barú.

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El director general de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, les dio la bienvenida y destacó la importancia de este nuevo refuerzo institucional para fortalecer la prevención y atención de afectaciones como la tala, los rellenos y las construcciones en zonas ambientalmente protegidas.

“Sabemos que es una línea especializada en temas ambientales de la Policía. Están llegando en un buen momento, ya que hemos realizado reuniones con los altos mandos de la Policía en la ciudad y el departamento”, afirmó Bacci.

Así mismo, el director de CARDIQUE agradeció al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Fabio Arjona, por coordinar estas acciones con el Director de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Carabineros.

“Se va a poner especial atención a las problemáticas de tala y rellenos con escombros que están relacionadas con edificaciones y construcciones en zonas de uso público, como la Ciénaga de la Virgen, que es un ecosistema manglárico, y la isla de Barú”, señaló.

Este equipo se suma a la estrategia integral de vigilancia ambiental que Cardique viene fortaleciendo y representa un nuevo apoyo para AMBIENTIC, la herramienta tecnológica recientemente lanzada por la corporación para vincular a la ciudadanía con la protección de los recursos naturales.

A través de AMBIENTIC, los ciudadanos pueden reportar en tiempo real afectaciones ambientales mediante fotografías, videos, descripciones y ubicación georreferenciada. Esta información podrá complementar las labores de inspección, vigilancia y control que desarrollan los equipos de Cardique y las autoridades articuladas a la estrategia.

De esta manera, tecnología, participación ciudadana y presencia institucional se integran en un mismo modelo de vigilancia ambiental, con especial atención a ecosistemas como la Ciénaga de la Virgen y las áreas naturales de Barú.