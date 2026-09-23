Joven de 18 años fue asesinado con arma blanca en el barrio Alto Bosque

En el barrio Alto Bosque el día 22 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 8:30 p.m. se presentó el homicidio de Efraín José Márquez Carranza, de 18 años de edad, natural de Cartagena.

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De acuerdo con la información recopilada, la víctima se encontraba departiendo en vía pública cuando se habría presentado una riña múltiple, en medio de la cual fue agredido con un arma cortopunzante.

El hoy occiso alcanzó a ser trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde ingresó sin signos vitales. En el lugar de los hechos no se evidenciaron cámaras de seguridad que permitieran establecer lo ocurrido, y la comunidad manifestó no haber observado los hechos.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias, responsables y móviles de este hecho. La inspección técnica al cadáver y las actuaciones de policía judicial están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.