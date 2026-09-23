Contraloría de Bogotá entrega a la Nación su trabajo de vigilancia sobre el metro de Bogotá

La Contraloría de Bogotá puso a disposición de la Contraloría General de la República el trabajo de control fiscal que ha adelantado sobre la Primera Línea del metro de Bogotá, luego de que el organismo nacional anunciara un nuevo seguimiento permanente al proyecto y su decisión de ejercer competencia prevalente sobre la vigilancia y el control fiscal.

La entidad distrital señaló que desde 2021 realiza seguimiento al proyecto y que, desde 2023, ha desarrollado acciones articuladas con la Contraloría General.

Auditorías y seguimiento al proyecto

Entre las actuaciones adelantadas se encuentran una auditoría de cumplimiento a las troncales alimentadoras y complementarias, ejecutadas por el IDU y TransMilenio, así como auditorías a la Empresa Metro de Bogotá.

En 2025, la Contraloría de Bogotá evaluó la gestión de la Empresa Metro durante las vigencias 2022, 2023 y 2024. Para 2026, inició una nueva auditoría que incluyó inspecciones a diferentes frentes de obra y una visita administrativa de control fiscal, de la que se derivó un hallazgo administrativo.

El informe final de este ejercicio estaba previsto para diciembre de 2026.

Información a disposición de la Contraloría General

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, destacó la articulación entre los organismos de control y aseguró que la entidad distrital entregará la información y capacidad técnica acumulada durante estos años.

“El Metro es una obra fundamental para Bogotá y para el país. Nuestra responsabilidad es contribuir a que los recursos de la Nación y del Distrito cuenten con una vigilancia rigurosa. Por eso, ponemos a disposición de la Contraloría General el trabajo, la información y la capacidad técnica que hemos consolidado”.

La Contraloría de Bogotá indicó que continuará participando en las actuaciones que correspondan, con el propósito de contribuir a la vigilancia de los recursos destinados a la Primera Línea del Metro.

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