Capturan a 4 personas señaladas de extorsionar en Bogotá haciéndose pasar por la Segunda Marquetalia. Foto: suministrada.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de cuatro personas señaladas de integrar el grupo delincuencial ‘Los Rebeldes’, en el marco de la denominada ‘Operación Pegaso’, adelantada en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

Según la investigación, la estructura habría utilizado WhatsApp para contactar e intimidar a sus víctimas, haciéndose pasar por integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’, de las disidencias Farc, y exigiendo millonarias sumas de dinero bajo el supuesto cobro de un “Impuesto de Guerra”.

Las exigencias económicas, de acuerdo con la Policía, oscilaban entre $200 y $500 millones, acompañadas de amenazas contra los familiares de las víctimas.

Más de 35 víctimas

Las autoridades señalan que la organización tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años y habría obtenido rentas cercanas a $500 millones mensuales. Sus acciones estarían dirigidas principalmente contra comerciantes de Bogotá, Cundinamarca y Tolima.

La investigación también relaciona a la estructura con hechos de violencia ocurridos en Cundinamarca. Entre ellos, el homicidio de un líder social registrado el 8 de agosto de 2024 en Girardot y el asesinato de dos presuntos integrantes de la organización, quienes, según la Policía, buscaban entregar información a la Fiscalía en octubre de ese mismo año.

Durante los operativos fueron incautados siete celulares y más de $9 millones en efectivo.

Los cuatro capturados fueron identificados por las autoridades con los alias de ‘Augusto’, ‘Montoya’, ‘Martha’ y ‘Johana’. La Policía indicó que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder, presuntamente, por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades recordaron que los casos de extorsión pueden ser denunciados ante el GAULA, a través de la línea 165, o mediante la línea 123.

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