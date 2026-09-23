Asesinan a hombre a tiros en el barrio San Francisco de Cartagena

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la tarde de este martes 22 de septiembre en el barrio San Francisco, en Cartagena, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en vía pública.

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La víctima fue identificada como Jabid Junior Barrio Cisneros, conocido en el sector con el alias de “Cejas”. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades en el lugar, el hombre se encontraba departiendo con varias personas cuando fue sorprendido por un sujeto armado, quien le disparó en repetidas ocasiones.

Según los primeros reportes, los responsables habrían llegado al sector a bordo de un taxi y, tras cometer el ataque, emprendieron la huida.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 3:20 de la tarde, generando la reacción de residentes y comerciantes de la zona, mientras las autoridades adelantaban las primeras diligencias para establecer las circunstancias del crimen.

Las investigaciones apuntan preliminarmente a un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades a medida que avancen las labores investigativas.

La Policía inició la recolección de testimonios y elementos materiales probatorios que permitan identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.

El caso se suma a las investigaciones que adelantan las autoridades en Cartagena para esclarecer los hechos violentos registrados en la ciudad y establecer si existen conexiones con otros episodios delictivos.