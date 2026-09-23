Cemento País participó en Camacol Verde 2026 en Santa Marta

Cemento País participó en Camacol Verde 2026, evento organizado por Camacol Magdalena en Santa Marta, que reunió a diferentes actores del sector de la construcción para conversar sobre los desafíos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y la transformación de la industria.

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Durante la jornada se abordaron temas como la descarbonización, la normatividad ambiental, la Ley 2173, los concretos sostenibles y la innovación como herramientas para avanzar hacia una construcción con menor impacto ambiental.

El encuentro también sirvió para reconocer a representantes del sector por su trayectoria y compromiso con la responsabilidad social y ambiental en Santa Marta, destacando iniciativas que contribuyen a promover prácticas más conscientes dentro de la industria.

Para Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, la participación en Camacol Verde ratifica la apuesta de la compañía por desarrollar soluciones orientadas a reducir la huella ambiental de la construcción.

“Desde Cemento País apostamos por cementos y concretos de menor huella, asistencia técnica y circularidad. Construir mejor es descarbonizar con norma, con dato y con obra bien hecha”, señaló Espinosa Osorio.