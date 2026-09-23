Asesinan a reconocido motociclista en el barrio El Limonar de Arjona
La víctima fue identificada como Carlos José Ortega Marrugo, conocido en el sector como “Carlitos Rastafari”. Las autoridades investigan el caso
Un homicidio registrado durante la madrugada de este martes 22 de septiembre mantiene la atención de las autoridades y habitantes de Arjona, Bolívar. La víctima fue identificada como Carlos José Ortega Marrugo, un reconocido motociclista del municipio, conocido popularmente como “Carlitos Rastafari”.
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El hecho ocurrió en el barrio El Limonar, sector donde la víctima era conocida por residentes de la zona. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Ortega Marrugo se habría encontrado con otra persona en el lugar poco antes de que se registrara el ataque.
Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio aún no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué ocurrió, establecer las causas del crimen y precisar quién estaría detrás del hecho.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial con detalles sobre posibles responsables, móviles o capturas relacionadas con el caso.
La Policía y las autoridades competentes deberán avanzar en la recolección de elementos materiales probatorios y testimonios que permitan esclarecer el homicidio de Carlos José Ortega Marrugo.