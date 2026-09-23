Carolina Pulido, ‘La poeta del mar’, gana bronce en Copa Mundial de Apnea en Egipto

La apneísta y escritora colombo-italiana Carolina Pulido Ariza, conocida como “La poeta del mar”, conquistó la medalla de bronce en la clasificación general del Freediving World Cup, competencia internacional de apnea de profundidad que se realizó en Sharm el-Sheikh, Egipto, entre el 9 y el 16 de septiembre.

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Pulido Ariza representó a Colombia en una competencia organizada por AIDA International, entidad que certifica a los atletas y avala los récords mundiales de apnea. El campeonato reunió deportistas de diferentes países, entre ellos Colombia, Croacia, Alemania, China, Egipto, Reino Unido, Brasil, Perú, Corea del Sur y Turquía.

Durante la competencia, la colombiana participó en las diferentes disciplinas de profundidad y alcanzó una inmersión máxima de 65 metros, resultado que le permitió asegurar un lugar en el podio. De acuerdo con la información suministrada, también se ubicó como la quinta colombiana con mayor profundidad registrada.

La apnea de profundidad exige a los deportistas combinar preparación física, control respiratorio y concentración para realizar descensos sin tanques de oxígeno. En Colombia, esta disciplina todavía cuenta con una participación internacional reducida, por lo que el resultado representa un nuevo registro destacado para la apnea nacional.

Tras recibir la medalla, Pulido Ariza agradeció a sus maestros y a las personas que han acompañado su proceso deportivo y personal, destacando el aprendizaje adquirido durante su preparación.

Además de su trayectoria como apneísta, la deportista es escritora y autora de los libros “Trece”, “aMar y otras adicciones” y “Agua y sal”, obras vinculadas con su relación con el mar.

El resultado en Egipto hace parte de su preparación para el Campeonato Mundial de Apnea de Profundidad AIDA, que se realizará del 27 de septiembre al 10 de octubre en Limassol, Chipre, donde Pulido Ariza será la única atleta que representará a Colombia