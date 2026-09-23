Peligrosa curva con losas deterioradas en El Socorro: comunidad pide intervención

Entre los planes 134 y 500B del barrio El Socorro, al sur de Cartagena, hay un tramo vial que se ha convertido en un verdadero peligro, principalmente, para quienes manejan motocicletas.

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El deterioro de por lo menos seis losas de concreto, según los residentes de la zona pone en riesgo a los conductores, que durante su marchan se ven sorprendidos por la profundidad de la carretera, el estancamiento de agua, sumado a que se ubica en plena curva.

Por tal motivo Dixon Barrios, líder de la comunidad, hizo un llamado a las autoridades locales, para que destinen los recursos necesarios y que de esta manera pueda financiarse la pavimentación. “Solicitamos apoyo de la alcaldía, para que evitemos más accidentes. Ya un joven que residía aquí perdió la vida, y en la última semana dos personas en moto también tuvieron un percance”, manifestó el dirigente social.

A la situación de infraestructura, se suman las quejas por el servicio de Afinia donde hay inconformidad debido a fluctuaciones de energía, y mal estado de algunos transformadores.