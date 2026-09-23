Obras en estadio de fútbol de Clemencia registran avance del 85%

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, destacó el acompañamiento permanente del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y agradeció el respaldo brindado a diferentes proyectos que buscan atender necesidades históricas de la comunidad.

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Barrios Coneo resaltó especialmente el apoyo de la Gobernación de Bolívar para hacer realidad la construcción del estadio de fútbol de Clemencia, una obra que actualmente registra un avance del 85 % y que representa uno de los principales sueños de los niños, niñas y jóvenes del municipio.

El mandatario local manifestó que la construcción del escenario deportivo genera orgullo y esperanza entre los clemencieros, al convertirse en un espacio que permitirá fortalecer la práctica del fútbol y promover actividades deportivas para las nuevas generaciones.

Como parte de su compromiso con la obra y con el mejoramiento de las condiciones de acceso, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo anunció que la Administración Municipal trabajará en la pavimentación de las calles que conducen al estadio de fútbol, con el propósito de complementar la infraestructura y facilitar el acceso de deportistas, familias y visitantes al escenario.

Respaldo a la educación superior

Durante su intervención, el alcalde también agradeció al gobernador Yamil Arana por el respaldo para llevar oportunidades de educación superior a Clemencia, una apuesta que busca ampliar las posibilidades de formación para los jóvenes del municipio y contribuir a su desarrollo académico y profesional.

Barrios Coneo destacó que acercar la educación superior al territorio representa una oportunidad para que los jóvenes puedan acceder a procesos de formación sin tener que alejarse de sus familias y comunidades.

El agua, una prioridad para Clemencia

Otro de los proyectos destacados por el alcalde fue el relacionado con el acceso al agua potable, una de las necesidades más importantes de la comunidad de Clemencia. En este sentido, avanza la construcción de dos nuevos pozos para la extracción de agua, los cuales prometen ofrecer un caudal suficiente para contribuir al abastecimiento de la población.

De acuerdo con Barrios Coneo, el gobernador garantizó los recursos para la construcción de la planta de potabilización de agua y próximamente comenzará el proceso de contratación. Esto permitirá avanzar hacia una solución definitiva a una problemática que durante años ha afectado a los habitantes del municipio.

El mandatario local señaló que estos avances son resultado del trabajo articulado entre la Alcaldía de Clemencia y la Gobernación de Bolívar, y resaltó la disposición del gobernador Yamil Arana para acompañar las iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los clemencieros.

“Clemencia siempre estará agradecida con el gobernador Yamil Arana, un gobernador cercano, que ha demostrado con hechos su compromiso con nuestro municipio y que, como ningún otro, nos ha visitado y acompañado de manera constante”, expresó el alcalde.

Barrios Coneo agregó que, mediante el trabajo conjunto, se ha avanzado en la atención de necesidades históricas de Clemencia y reiteró que continuará gestionando proyectos relacionados con infraestructura, deporte, educación, agua potable y desarrollo social.

El alcalde aseguró que la Administración Municipal seguirá trabajando de la mano con la Gobernación de Bolívar para convertir las necesidades de la comunidad en obras y soluciones concretas.

Con el estadio de fútbol de Clemencia en un 85 % de ejecución, la construcción de los pozos para la extracción de agua, el proyecto de la planta de potabilización encaminado hacia su etapa de contratación, nuevas oportunidades de educación superior y el compromiso de mejorar las vías de acceso al escenario deportivo, la Administración Municipal destacó los avances alcanzados mediante el trabajo articulado con el Gobierno departamental.

“Todo de la mano de Dios”, concluyó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo.