Cámara de Comercio de Cartagena realizará el encuentro de jóvenes emprendedores más grande del país

Cartagena

En el marco de los 110 años de historia de la Cámara de Comercio de Cartagena, la ciudad vivirá una jornada que marcará un antes y un después para los jóvenes emprendedores del país: el X Foro Jóvenes Generación Emprendedora, un espacio creado para inspirar, conectar y transformar ideas en acciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El foro se realizará este jueves 6 de noviembre a la 1:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Cartagena, Salón Barahona, y reunirá a cientos de jóvenes que están construyendo el presente del emprendimiento en Colombia. Será una oportunidad para aprender, compartir experiencias, descubrir nuevas oportunidades y soñar en grande.

“Celebrar este décimo foro en el marco de los 110 años de la Cámara es un símbolo del poder de las nuevas generaciones. Ellos son la fuerza que impulsa la competitividad, la creatividad y la transformación de Bolívar. En sus manos está el futuro de la región, y queremos acompañarlos a convertir sus sueños en realidades empresariales”, destacó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La agenda estará llena de inspiración, emprendimiento, tecnologías de vanguardia y talento local. Entre los invitados especiales se encuentran Sandra Borda Ferro, gerente de Tecnologías de Mercado Libre, quien abrirá con la conferencia “Inteligencia Artificial y Tecnologías de Vanguardia para los Mercados Digitales”, además de un show futurista que mostrará cómo la tecnología puede potenciar el emprendimiento.

El evento también contará con la participación de creadores de contenido como El Gatales y Pedro Palacio, deportistas del Real Cartagena FC, jóvenes empresarios que ya están dejando huella en el ecosistema emprendedor, y artistas como Jeivy Dance y DJ Dever, quienes compartirán su experiencia en el panel “¿Cómo monetizar tu emprendimiento musical?”.

Durante la jornada se realizará la entrega de certificados de microcapitalización a los beneficiarios de la Ruta de Jóvenes Generación Emprendedora 2025 y el lanzamiento oficial de la Ruta 2026, reafirmando el compromiso de la Cámara de Comercio de Cartagena con las nuevas generaciones que lideran el cambio.

El X Foro Jóvenes Generación Emprendedora es una invitación a creer en el poder de las ideas y en la energía de una generación que impulsa el progreso con talento, disciplina y visión.