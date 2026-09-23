Buen Comienzo mantiene abiertas sus matrículas y aún hay cupos para niñas y niños de Medellín

Medellín

Las familias de Medellín todavía están a tiempo de vincular a sus niñas y niños al programa Buen Comienzo, cuya oferta institucional mantiene abiertas las matrículas durante todo el año. Actualmente, hay cupos disponibles para menores entre los 0 y 5 años en las diferentes sedes del programa.

La Alcaldía de Medellín informó que Buen Comienzo cuenta con más de 300 sedes distribuidas en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, donde se brinda atención integral a la primera infancia.

“En Buen Comienzo, cada niña y cada niño encuentra mucho más que un cupo: cuenta con acompañamiento de agentes educativas, nutricionistas, pedagogas, auxiliares docentes, educadores especiales, auxiliares de enfermería y profesionales psicosociales”, explicó la directora de Buen Comienzo, Clara Vélez.

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De acuerdo con la funcionaria, los participantes también reciben entre el 70 % y el 80 % de la alimentación diaria y participan en experiencias orientadas a fortalecer su desarrollo, aprendizaje, bienestar y cuidado.

¿Dónde hay más cupos disponibles?

Aunque las matrículas están habilitadas en toda la ciudad, actualmente existe mayor disponibilidad en las siguientes zonas: Comuna 1 - Popular, comuna 3 - Manrique, comuna 4 - Aranjuez, comuna 6 - Doce de Octubre, comuna 8 - Villa Hermosa, comuna 13 - San Javier, comuna 15 - Guayabal y el corregimiento de San Cristóbal.

Las familias y cuidadores pueden acercarse directamente al jardín infantil o centro infantil más cercano para consultar la disponibilidad e iniciar el proceso de inscripción.

Según la Administración Distrital, no existen requisitos excluyentes para acceder al programa. Los documentos requeridos se solicitan de manera progresiva durante el proceso de inscripción. Además, la Alcaldía de Medellín también adelanta inversiones en infraestructura destinada a la atención de la primera infancia.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la construcción de ocho nuevos jardines infantiles y el mantenimiento permanente de las sedes existentes. Con las matrículas abiertas durante todo el año, las familias interesadas pueden consultar desde ahora los cupos disponibles y acceder a los servicios de cuidado, alimentación, acompañamiento y experiencias pedagógicas.