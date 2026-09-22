Lucas Murillo superó una cirugía de alto riesgo: médicos de Santander explican cómo avanza su salud

Lucas Murillo evoluciona favorablemente después de la cirugía de Fontan que le realizaron el lunes 21 de septiembre. El procedimiento duró cerca de ocho horas y era considerado de alto riesgo por las condiciones de su corazón.

En los micrófonos de 6AM habló Claudia Flores, cardióloga pediatra e intensivista cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, quien confirmó que Lucas fue extubado, permanece en cuidados intensivos y solamente recibe oxígeno mediante una cánula nasal.

“Estamos muy contentos porque le fue muy bien. En este momento está extubado, está solamente con una cánula nasal y realmente lo vemos muy bien”, afirmó Flores.

La especialista explicó que Lucas nació sin que se desarrollara su ventrículo derecho, encargado de enviar la sangre hacia los pulmones. Por esta razón, ha necesitado varias intervenciones desde su nacimiento para mantener la circulación.

La cirugía de Fontan, que permite llevar directamente la sangre hacia los pulmones, había sido aplazada en tres oportunidades porque el menor presentaba una presión pulmonar elevada. Esta fue su cuarta intervención cardíaca.

Albert Guerrero, cirujano cardiovascular que participó en el procedimiento, explicó en Caracol Radio que el equipo médico había contemplado dos alternativas. La primera realizar el Fontan o llevar a Lucas a un trasplante de corazón.

La decisión se tomó después de repetir los estudios y analizar el caso con diferentes especialistas y con su familia.

Ahora, los médicos vigilan su ritmo cardíaco y su respiración, además de controlar los tubos instalados para retirar el líquido que pueda acumularse alrededor de los pulmones. Si continúa evolucionando favorablemente, podrá comenzar las terapias respiratorias y de rehabilitación antes de pasar a hospitalización.

Flores aclaró que Lucas necesitará controles con cardiología pediátrica durante toda su vida. Un eventual trasplante no es una decisión inmediata: dependerá de cuánto tiempo funcione el Fontan y de la evolución que tenga durante los próximos años.