Suspenden clases presenciales para más de 16 mil estudiantes por sismos en el Tolima

Tolima

Los más de 200 sismos que han tenido como epicentro municipios del Tolima desde el pasado domingo 20 de septiembre obligaron a suspender las clases presenciales en los colegios de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles.

La medida preventiva se adopta como respuesta a la reciente actividad sísmica registrada por el Servicio Geológico Colombiano, para priorizar la seguridad, la integridad y el bienestar de las comunidades educativas.

De esta manera, se restringirán las clases presenciales para 16.759 estudiantes, quienes pasarán a la modalidad de “Trabajo Desde Casa”, por lo menos durante el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre.

“La decisión fue tomada con los rectores de estos cuatro municipios. El objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. Esto no significa que se suspendan las clases; tenemos una modalidad que se llama Escuela en Casa, propia de la flexibilidad curricular. En algunas sedes, los estudiantes tendrán clases virtuales”, explicó Andrés Felipe Bedoya, secretario de Educación del Tolima.

La Secretaría de Educación Departamental advirtió que el miércoles 23 informará si continúan suspendidas las clases presenciales. Esto dependerá de la continuidad de los sismos en Chaparral y municipios vecinos.

La medida no aplica para los estudiantes de la capital, Ibagué, que continúa con clases presenciales en buena parte de sus instituciones educativas. Solo aplica la suspensión para unos 1.700 estudiantes que resultaron damnificados por el terremoto del 10 de agosto.