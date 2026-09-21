Gobernadora Matiz nombra a la nueva gerente de Indeportes Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció el nombramiento de la nueva gerente del Instituto Departamental de Deportes. Se trata de la abogada Paola Arbeláez Arenas, quien ya había ocupado el mismo cargo durante la administración del exgobernador Ricardo Orozco Valero.

La nueva gerente de Indeportes Tolima llega en reemplazo de la saliente Francy Liliana Salazar, quien dejó el cargo tras el escándalo por presuntas irregularidades en el trámite de más de 100 Órdenes de Prestación de Servicios por más de $3.000 millones.

Paola Arbeláez Arenas, oriunda de Casabianca, es abogada de la Universidad de Ibagué, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gobierno y Administración Pública.

Durante su ejercicio profesional ha desempeñado cargos como gerente de Infibagué, directora de Contratación y Jurídica de la Gobernación del Tolima, además de su paso previo por Indeportes.

“Vuelvo a Indeportes con la instrucción de seguir trabajando al lado de las ligas deportivas, mantener el diálogo con la familia del deporte y priorizar el trabajo de cara a los Juegos Deportivos Nacionales”, indicó la gerente entrante.

A la par de la llegada de Arbeláez Arenas como gerente de Indeportes, tomó posesión como director Deportivo del instituto el licenciado Rafael Méndez, quien reemplazará a Biviana Rocío Romero, que también dejó su cargo en medio del escándalo que sacudió a la administración departamental.